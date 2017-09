Lettera minatoria per Roberto Di Stefano, il sindaco di Sesto replica: "Nessun timore"

Lettera minatoria per il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto di Stefano. Il primo cittadino nel pomeriggio di martedì 5 settembre, attraverso una nota, ha fatto sapere di aver ricevuto una lettera anonima che riportava messaggi molto minacciosi e offensivi nei suoi confronti. Il messaggio, secondo quanto trapelato, è arrivato in municipio attraverso la posta ordinaria. Sul caso sono state informate le forze dell'ordine che stanno indagando su quanto accaduto.

"Sono dispiaciuto, ma non intimorito — ha dichiarato Di Stefano —. Non mi farò certo intimidire da atti vili come questi. Continuerò a lavorare con determinazione e grande impegno per il bene di Sesto e dei sestesi, andando avanti con il nostro programma".

Chi è Roberto di Stefano

Di Stefano, 39 anni, è stato eletto primo cittadino di Sesto San Giovanni lo scorso 25 giugno dopo aver sconfitto al ballottaggio la sindaca uscente Monica Chittò (Pd). È il primo sindaco di centrodestra della città, definita la Stalingrado d'Italia.