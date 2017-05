Ladro di biciclette incastrato dalle telecamere: arrestato pregiudicato di 42 anni

Furto aggravato, è l'accusa a cui deve rispondere un uomo di 42 anni, pregiudicato, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Cusano Milanino su ordine del tribunale di Monza.

Il 42enne era stato arrestato in flagranza di reato il 21 dicembre 2016 dopo essere stato sorpreso da due carabinieri, liberi dal servizio, ment­re rubava una bici dal parcheggio della stazione ferroviaria di Cusano. In seguito, i militari della compagnia di Sesto lo hanno ri­conosciuto come il responsabile di un analogo furto avvenuto nell'ottobre 2016 nel corti­le di un condominio di Cusano, quando era stato imm­ortalato dall’occhio delle telecamere.

E proprio quest'ultimo furto ha fatto scattare la misura degli arresti domiciliari. Sempre nei giorni scorsi i militari del comando provinciale di Milano hanno arrestato quattro ladri di biciclete che usavano scattarsi i selfie durante i loro colpi.