I vicini sentono rumori strani e chiamano i carabinieri: ladri fermati e arrestati sulle scale

Avevano una borsa piena di arnesi da scasso e avevano manomesso la porta di un appartamento per mettere a segno un furto. Epilogo? Sono stati sorpresi e arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato furto aggravato. Nei guai due malviventi italiani di 43 e 56 anni.

È successo nella serata di martedì 19 settembre in via Boccaccio a Cologno Monzese, come riferito dai militari della compagnia di Sesto. Ad accorgersi dei ladri sono stati alcuni vicini che, uditi diversi rumori molesti, hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Cologno. Quando i malviventi hanno capito di essere alle strette hanno tentato di scappare, ma i militari li hanno fermati sulle scale. Durante un'ispezione nel palazzo sono stati trovati i "ferri del mestiere", oltre a una porta di un appartamento al terzo piano scassinata.

Per loro sono scattate le manette con l'accusa di tentato furto. Accompagnati in caserma sono stati trattenuti e nella mattinata di mercoledì sono stati giudicati per direttissima dal tribunale di Monza e poi accompagnati in carcere.