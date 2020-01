"112? Hanno esposto la bandiera dell'Isis". Ma era quella dei pirati nella cameretta di una bimba

Nelle scorse ore, diversi residenti hanno chiamato il 112 segnalando come, in un palazzo di Sesto San Giovanni, in via Edison, fosse stata "esposta la bandiera dello Stato islamico, Isis". Il tutto con concitata preoccupazione, anche visti i recenti accadimenti in Iraq e Iran.

Sul posto, dopo l'insolita segnalazione, sono subito giunti i carabinieri del Radiomobile per appurare il fatto ed effettuare controlli nell'abitazione.

Ma la tensione e l'allerta per un possibile messaggio terroristico è calata subito ed è sfociata in una risata: all'esterno, infatti, una bambina di 11 anni, per gioco, aveva esposto la bandiera dei pirati, il classico teschio con le ossa incrociate, il cosiddetto "Jolly Roger" icona di tantissimi film e libri.