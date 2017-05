Ubriaco sfreccia a 200 chilometri orari in città: folle inseguimento con la polizia, denunciato

Folle inseguimento all’alba di martedì a Sesto San Giovanni, dove un uomo a bordo di un’Audi A4 è fuggito per diversi chilometri alla polizia che cercava di bloccarlo.

Le strade dell’autista e degli agenti si sono incrociate verso le cinque del mattino in via Pisa, dove i poliziotti hanno visto l’uomo sfrecciare a circa duecento chilometri orari in pieno centro città.

Da lì ne è nato un inseguimento che è finito soltanto in via Cadorna, dopo una serie di incroci attraversati a velocità sostenuta e di semafori rossi ignorati dal fuggitivo.

Quando l’uomo ha fermato la sua Audi, è sceso dalla macchina e ha cercato di scagliarsi contro gli agenti, che sono riusciti a bloccarlo. Sottoposto all’alcol test, il conducente è risultato positivo, con un livello di alcol nel sangue tre volte oltre il consentito.

Per lui, che è stato posto ai domiciliari, è scattata una denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.