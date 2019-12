Sesto, si innamora di una donna e si trasforma in stalker dei suoi genitori: uomo arrestato

Per due settimane ha continuato a presentarsi lì. Per quindici giorni ha continuato ossessivamente a cercarla, tormentando i suoi genitori. E così, all'ennesimo "appostamento", è finito in manette.

Un uomo di trentanove anni, un cittadino italiano, è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì dai carabinieri con l'accusa di atti persecutori. A bloccarlo sono stati i militari della compagnia di Sesto San Giovanni, che verso le due sono stati allertati da una donna di settanta anni.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato il 39enne che litigava con il marito della vittima - 70enne anche lui - e lo hanno bloccato e ammanettato. In poco tempo, gli uomini dell'Arma hanno ricostruito l'accaduto, anche perché quella stessa mattina la donna si era presentata in caserma per denunciare che da circa quindici giorni qualcuno continuava a presentarsi a casa sua e di suo marito a suonare il citofono.

Stando a quanto ricostruito, lo stalker si era invaghito della figlia della coppia: una 40enne che proprio un paio di settimane fa aveva visto entrare in quell'appartamento. Così, innamorato e convinto di trovarla lì, aveva iniziato a "torturare" i suoi genitori.