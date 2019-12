Due agenti e un infermiere eroi per caso: così hanno rianimato un uomo colpito da infarto

Per puro caso erano lì, al posto giusto al momento giusto. Così, senza pensarci neanche un attimo, sono intervenuti e hanno fatto l'unica cosa possibile: salvare una vita umana.

A scrivere il lieto fine su una storia che rischiava di trasformarsi in tragedia sono stati Silvio Pascarella, ventotto anni, Marco Amato, di trenta, - entrambi agenti di polizia penitenziaria a San Vittore - e Domenico Pollastro, 28enne infermiere all'ospedale Cardiologico Monzino.

I tre lunedì sera stavano passeggiando tranquillamente in via Nazario Sauro a Sesto San Giovanni, quando hanno visto un uomo accasciarsi in strada, a due passi dall'Esselunga. I poliziotti e l'infermiere hanno raggiunto la vittima, un 68enne, e hanno immediatamente capito che era stato colpito da un infarto.

Allertato il 112, i tre amici hanno iniziato a praticare le manovre di rianimazione, poi continuate dall'equipaggio dell'ambulanza con il defibrillatore. Dopo qualche attimo di terrore, fortunatamente il cuore del 68enne è ripartito.

L'uomo ora si trova ricoverato alla Multimedica di Sesto: le sue condizioni sono delicate, ma dovrebbe cavarsela. Anche grazie all'intervento di quei tre eroi per caso.