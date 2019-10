Infarto in strada: uomo salvato dagli agenti con massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca

Hanno capito immediatamente la gravità della situazione. Così, senza perdere neanche un secondo, sono entrati in azione e hanno fatto quello che dovevano: salvare una vita.

Paura nelle scorse ore a Sesto San Giovanni, dove un uomo ha avuto un attacco cardiaco mentre stava camminando in via Zara, a due passi dal Campari. I primi ad accorgersi del malore sono stati alcuni passanti e automobilisti, che hanno immediatamente allertato la polizia locale.

E sono stati proprio gli agenti a salvare la vita all'uomo, praticandogli il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, riuscendo a far ripartire il suo cuore.

"Ringrazio gli agenti della Polizia Locale che, avvisati da alcuni passanti e automobilisti, sono intervenuti in via Zara su un uomo in arresto cardiaco - le parole del sindaco Roberto Di Stefano -. Grazie a un massaggio cardiaco con respirazione bocca a bocca gli hanno salvato la vita, dimostrando grande professionalità anche nelle operazioni di primo soccorso oltre che nel contrasto all’illegalità con la costante presenza sul territorio".