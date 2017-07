Schianto tra due auto in viale Fulvio Testi: feriti cinque ragazzi, gravissima una 20enne | Foto

Una ragazza che lotta tra la vita e la morte al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, e altri quattro feriti meno gravi, tra cui tre giovanissimi dai 16 ai 21 anni. È il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica 16 luglio in via Fulvio Testi a Sesto San Giovanni.

Incidente in viale Fulvio Testi a Sesto San Giovanni: grave una 20enne

L'incidente è avvenuto intorno alle 3, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Per cause ancora da chiarire due automobili — una Fiat Punto e una Peugeot 2016 — si sono schiantate all'incrocio con via Clerici. Le condizioni dei feriti sono subito sembrate disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto in codice rosso quattro ambulanze e due automediche. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che li hanno estratti dalle lamiere accartocciate dei due veicoli.

Per chiarire la dinamica dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. Non è escluso che il sinistro sia stato causato da una mancata precedenza. Sempre nella notte tra sabato e domenica 16 luglio un tremendo incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane di 26 anni.