Autobus diretto a Sesto si schianta contro un'auto: tra i feriti due bambini di 1 e 5 anni

Nella mattinata di lunedì 8 maggio un autobus della linea Z221 che serve la tratta Sesto San Giovanni-Monza-Carate-Giussano si è scontrato contro un'automobile. L'incidente è avvenuto in via Cesare Battisti a Vedano al Lambro, in Brianza.

L'autobus si è schiantato contro la fiancata sinistra di una Fiat Cinquecento L che ha terminato la corsa al centro della carreggiata. In viale Battisti sono arrivate tre ambulanze del 118 insieme ai carabinieri della compagnia di Monza.

Il personale sanitario ha prestato assistenza a diversi viaggiatori che al momento dell'impatto si trovavano a bordo dell'autobus e all'autista del mezzo: tra le persone soccorse ci sono anche due bambini, un bimbo di un anno e una bambina di cinque.

Dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza e urgenza fanno sapere che nessuna delle persone coinvolte versa in gravi condizioni: i passeggeri che hanno avuto necessità di essere trasportati in ospedale sono stati accompagnati nelle vicine strutture ospedaliere si Desio, Monza San Gerardo e Policlinico. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine,.