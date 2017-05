Sesto, domenica 28 maggio arriva il Giro d'Italia: tutte le strade chiuse al traffico

Domenica 28 maggio il Giro d'Italia attraverserà Sesto San Giovanni per la cronometro conclusiva, dall’Autodromo di Monza a piazza Duomo a Milano. Quali vie percorreranno? Per quanto tempo non si potrà circolare? Ci saranno dei divieti di sosta? Queste le domande dei residenti. Procediamo con ordine.

I ciclisti, provenienti da via Borgazzi di Monza, arriveranno a Sesto dalla rotonda di viale Gramsci angolo cavalcavia Vulcano e percorreranno Largo Levrino, via Montesanto e via Montenero prima di immettersi sulla carreggiata in direzione Monza di viale Gramsci (tratto compreso tra le vie Puccini e Campari). Il percorso prevede il passaggio per via Zara, via Giovanna d’Arco e viale Italia, viale Marelli e via Fiume verso Milano.

Le vie interessate dal passaggio saranno chiuse alla circolazione dalla prima mattina per il montaggio degli archi chilometrici da parte degli organizzatori e per le manifestazioni di contorno “Ride like a pro” dalle 8.00, la prova percorso dalle 11.00, la carovana ufficiale dalle 12.30, fino al passaggio degli atleti impegnati nella cronometro dalle 13.30 alle 17.30 circa.

Su tutto il percorso sarà istituito il divieto di sosta dalla 1.00 alle 19.00 e di circolazione dalle 6.00 alle 19.00 circa. La carreggiata di viale Gramsci in direzione centro città e il viale Italia in direzione Monza saranno aperte alla circolazione. In caso di necessità, per il transito tra la zona est e quella ovest della città si consiglia l’utilizzo del cavalcavia Buonarroti tra le vie Gramsci e Trento.