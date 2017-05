Cusano, travolto da un motociclista mentre attraversava la strada: morto Giovanni Pittali

È morto Giovanni Pittali, l'uomo di 60 anni che nella serata di mercoledì era stato travolto da un motociclista in via Guglielmo Marconi a Cusano Milanino. I medici del San Gerardo hanno fatto tutto il possibile, ma il 60enne è spirato intorno alle 23: troppo gravi le lesioni riportate.

Le sue condizioni erano subito apparse disperate tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un elicottero e un'ambulanza. Il 60enne era stato intubato, stabilizzato e portato d'urgenza all'ospedale di Monza: in seguito alla caduta aveva riportato un trauma cranico con una grave emorragia, un trauma addominale e la rottura del polso.

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo stava attraversando via Marconi quando è stato travolto da un motociclista di 30 anni a bordo di una Ktm Duke. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni.