Strade ghiacciate, cadute accidentali e incidenti: anche Sesto nella morsa del freddo

Anche Sesto San Giovanni ha dovuto fare i conti con il maltempo e le temperature in picchiata. Nella mattinata di venerdì 13 gennaio diverse strade della città erano ricoperte da uno strato di ghiaccio. Il comune — si legge in una nota — ha chiesto ad Area Sud, l’appaltatore del servizio di igiene urbana, di impiegare uomini e mezzi per la distribuzione meccanizzata notturna di sale sulle strade e manuale sui percorsi pedonali con priorità per i luoghi sensibili della città.

«Questi interventi straordinari e urgenti — si legge nel comunicato di Piazza Resistenza — potrebbero causare nei prossimi giorni, e almeno fino al termine dell’ondata di gelo, alcuni rallentamenti nel servizio di spazzamento delle strade, ma l’amministrazione considera prioritario garantire il più possibile la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni».

Tante le cadute a causa del ghiaccio. A Milano e provincia «causa le condizioni meteo — segnala l'azienda regionale di emergenza urgenza — si è verificato un picco di cadute accidentali, di traumi e di incidenti stradali».

I numeri, forniti dalla stessa sala operativa, sono incredibili: «In questo momento - scrive Areu alle dieci di venerdì mattina - sono aperte 290 schede di soccorsi in corso», mentre di solito - in condizioni normali - i pazienti sono un’ottantina.