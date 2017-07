Finisce l'occupazione della fabbrica: si apre uno spiraglio per la General Electric

Termina l'occupazione della fabbrica e si apre uno spiraglio per la General Electric di Sesto San Giovanni. Nella serata di lunedì 24 luglio è stato sottoscritto, un protocollo d’intesa tra Alstom Power Italia Spa (società del gruppo General Electric) la Fiom, la Rsu di Alstom Power, il comune di Sesto San Giovanni e la Regione Lombardia che pone l’obiettivo della ricollocazione del personale. Un passo importante per i dipendenti dello stabilimento alle porte di Milano, da più di dieci mesi in assemblea permanente all’interno del capannone. La notizia è stata resa nota dalla Federazione Impiegati Operai Metallurgici con una nota.

“La Fiom — si legge in una comunicato — ritiene questo protocollo d’intesa, votato all’unanimità dai lavoratori in assemblea permanente, un passo molto importante verso l'obiettivo della reindustrializzazione del sito di Sesto San Giovanni e la rioccupazione dei lavoratori che da mesi lottano per riottenere un posto di lavoro".

Crisi General Electric di Sesto: i prossimi passi

Nei prossimi giorni Alstom Power Italia conferirà ad una società specializzata l’incarico per ricercare e sostenere delle opportunità di reindustrializzazione del sito con l’obiettivo della ricollocazione dei lavoratori. Regione Lombardia e comune di Sesto San Giovanni, invece, hanno confermanoto gli impegni per attrarre nuovi soggetti industriali e politiche attive del lavoro che favoriranno il processo di eventuale ricollocazione; il ministero dello Sviluppo economico, a sua volta effettuerà incontri di monitoraggio con le parti e verificherà la possibilità di attivare nuovi ammortizzatori sociali in deroga. La Fiom, in rappresentanza dei lavoratori che hanno impugnato giudizialmente il loro licenziamento, ha inoltre definito con l’azienda una specifica incentivazione economica per chiudere il contenzioso ancora pendente. A fronte di quest'ultima intesa i lavoratori cesseranno l'occupazione della fabbrica dalla giornata di mercoledì. Forse c'è davvero una speranza.