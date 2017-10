Sesto esce dalla rete gay friendly e aderisce alla "Rete dei comuni amici della famiglia"

Il comune di Sesto San Giovanni esce dalla rete delle associazioni gay-friendly e aderisce alla "Rete dei comuni amici della famiglia". La decisione è stata presa dalla nuova giunta di centrodestra guidata da Roberto Di Stefano. Nel comunicato diramato dal Municipio, ex palazzo della Stalingrado d'Italia, si legge: "Pur riconoscendo la necessità di contribuire in ambito sociale, formativo ed educativo al superamento di ogni tipo di discriminazione, l'amministrazione ritiene dare apertura, nel corso del suo mandato, a una più ampia visione educativa attraverso l'adesione ad altre reti, come appunto quella delle famiglie".

"In campagna elettorale avevo sottoscritto l'accordo dell'Afi (associazione delle famiglie) – commenta Roberto Di Stefano — e sono lieto di avere un'amministrazione unita per una città a misura di famiglia e per un'economia che ponga al centro la persona per il bene comune".

"consideriamo prioritario affermare che la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto di essere protetta — ha aggiunto Gianpaolo Caponi, vicesindaco con delega alla famiglia —. Con l'adesione alla nuova associazione il comune "intende costituire, nell’ambito della delega alle politiche familiari, un 'Tavolo Famiglie in rete' per la co-progettazione di buone pratiche improntate al principio di sussidiarietà circolare per un’alleanza tra Ente Pubblico, Associazionismo Familiare ed Imprese per un welfare".