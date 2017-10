Fuga di gas in strada, evacuato un condominio per precauzione

Fuga di gas in strada a Sesto San Giovanni, in via Monte Grappa, nel quartiere Rondinella. L'odore di gas era molto forte e i passanti hanno dato l'allarme ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con un'autopompa e il nucleo Nbcr. Sul posto anche la polizia locale di Sesto San Giovanni.

L'operazione è iniziata nel pomeriggio di martedì 17 ottobre, intorno alle tre e mezza. I vigili del fuoco hanno aperto la strada per individuare la perdita e provvedere alla riparazione, mentre circa venti famiglie di un condominio adiacente sono state evacuate in via precauzionale perché era presente il gas anche nelle cantine. Successivamente le famiglie sono state fatte rientrare. Le linee di autobus e il traffico privato sono stati deviati.

Alle 18.45 la perdita è stata ormai individuata e le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per la riparazione.

