Ecco Bcc Milano, fusione di banca credito cooperativo di Sesto e Carugate-Inzago

Bcc Milano. È questo il nome della banca di credito cooperativo che sorgerà dalla fusione di Bcc Carugate-Inzago e Bcc Sesto San Giovanni. Le società di credito hanno ricevuto nelle scorse ore il via libera da Banca d'Italia. Autorizzazione arrivata dopo "un'attenta valutazione del Progetto di Fusione che le due banche hanno redatto in collaborazione con la Federazione Lombarda delle Bcc", si legge in una nota congiunta delle due realtà bancarie.

Il nuovo istituto di credito non è ancora nato: il 13 e il 14 maggio i soci delle due banche si riuniranno in seduta straordinaria per deliberare l'operazione di fusione che darà il via alla nuova banca.