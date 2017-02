Rubano una valigia nell'androne di un palazzo: denunciati per furto

Non ci hanno pensato due volte: quando hanno notato quella valigia abbandonata nell'androne del palazzo l'hanno afferrata e sono scappati. Non l'hanno fatta franca: sono stati individuati e denunciati per furto dai carabinieri. È successo in via Risorgimento a Sesto, nei guai due cittadini albanesi di 38 e 25 anni, incensurati.

Tutto è successo nei giorni scorsi. I carabinieri della compagnia di Sesto sono riusciti a risalire ai due ladri grazie alle immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso installate nell'androne del palazzo. Dalle immagini, inoltre, i militari hanno scoperto che i due ladri erano scappati all'interno del palazzo: nell'appartamento di un 67enne, estraneo ai fatti, che li stava ospitando.

Convocati in caserma e messi alle strette hanno confessato il furto. Per loro è scattata la denuncia. La valigia — che conteneva solamente vestiti — è stata restituita alla donna.