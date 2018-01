Entra in profumeria e ruba i profumi in esposizione: denunciata ladra di Sesto

È entrata in profumeria e ha iniziato a curiosare tra gli espositori poi, con un gesto rapido, ha afferrato due profumi usati come tester nel negozio e li ha infilati nella borsetta.

Il gesto della giovane ladra, M.R.S., 20 anni, residente a Sesto San Giovanni, non è passato inosservato all'addetto alla vigilanza del punto vendita Sephora di via Italia, in centro Monza.

La ragazza è stata così fermata proprio all'uscita del negozio dove poco dopo è giunta una volante della polizia di Stato. Per la ventenne è scattata una denuncia. Nella borsetta la ragazza aveva occultato due profumi marca Kenzo Home e Gucci.