"Saccheggia" con un complice il Carrefour: arrestato dai vigili, doveva essere espulso

Martedì sera gli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale hanno arrestato in flagranza un cittadino marocchino di 40 anni per una rapina all'interno del Carrefour di via Picardi.

Un altro uomo, di carnagione olivastra, è riuscito a scappare: su di lui sono in corso indagini per arrivare alla sua identificazione. L'arrestato, come è stato appurato anche dalle telecamere di videosorveglianza del Carrefour, è stato sorpreso mentre teneva aperta la porta d'ingresso bloccando la fotocellula, al fine di agevolare la rapida uscita dell'altro complice poi fuggito. Quest'ultimo aveva appena sottratto dagli scaffali generi alimentari per circa 120 euro, poi posti sotto sequestro e restituiti al supermercato.

Fermato da una guardia disarmata all'esterno del Carrefour, l'arrestato l'ha aggredita provocandogli una ferita alla mano sinistra. Il marocchino, sottoposto a fotosegnalamento presso la Questura di Milano, ha precedenti per furto aggravato, tentata rapina ed è gravato da un ordine di espulsione esecutivo del 17 ottobre scorso emesso dall'Ufficio stranieri della Questura di Piacenza.

Con sé non aveva alcun documento, a parte un tesserino dell'Opera San Francesco. “Ringrazio gli agenti per l'ottimo lavoro svolto. Ringrazio anche la guardia giurata prontamente intervenuta. Ora mi auguro solo che questo delinquente venga presto rispedito al proprio paese d'origine e che il complice in fuga venga presto preso e identificato: per personaggi del genere a Sesto non deve esserci posto”, sottolinea il sindaco Roberto Di Stefano.