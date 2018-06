Beccati a rubare al Carrefour: per due ladri dopo la scarcerazione arriva l'espulsione

Prima hanno staccato le placchette antitaccheggio, poi hanno attraversato le porte del supermercato senza pagare. Ma sono stati beccati, processati, scarcerati e adesso sono state avviate le pratiche per l'espulsione. È successo nella serata di domenica a Bresso, nei guai un cittadino marocchino di 45 anni e un palestinese di 30 anni, entrambi pregiudicati e senza fissa dimora.

La notizia è stata resa nota dai carabinieri della compagnia di Sesto, racconta MonzaToday. Tutto è accaduto poco prima dell'orario di chiusura nel supermercato Carrefour di via Don Minzoni. I ladri sono stati notati dagli addetti alla sicurezza che hanno chiamato i carabinieri che li hanno bloccati e arrestati in via Romani.

La refurtiva, circa 240 euro, è stata recuperata e restituita al supermercato. Per loro, invece, sono scattate le manette e nella giornata di lunedì sono stati giudicati per direttissima dal tribunale di Milano. L'arresto è stato convalidato, poi sono stati scarcerati e avviate le pratiche per l'espulsione dall'Italia.