"Riposa in pace Dando": il commosso addio di Valerio Staffelli al fratello

"Riposa in pace Dando". Sono le parole che Valerio Staffelli, popolare inviato di Striscia la notizia, ha dedicato nelle scorse ore al fratello Alessandro, noto odontoiatra sestese che si è spento la scorsa notte. "Grazie a tutti per le condoglianze, mio fratello era un bravo medico e una brava persona, troppo giovane per "scappare" da qui", prosegue Staffelli.

Alessandro Staffelli era nato a Milano, ma era originario di Sesto San Giovanni, ed era un medico odontoiatra molto conosciuto. Oltre alle soddisfazioni regalata dalla sua professione, aveva provato la carriera politica nel 2012, quando si era candidato come consigliere comunale a Sesto con la lista “Sesto nel cuore”.

Nel 2007, invece, era stato eletto presedente dell’associazione italiana odontoiatri per la provincia di Milano, prima di diventare - nel marzo 2009 - presidente dell’associazione di tutta la Lombardia.

Dall’aprile 2009 all’ottobre 2009, in occasione della maxi emergenza per il terremoto de L’Aquila, era stato ideatore e promotore di tre progetti umanitari. Un attenzione per gli altri, questa, confermata tre anni dopo, quando aveva dato vita al progetto “Aiuti per l’Emilia Romagna”, messa in ginocchio dal sisma.

Pochi giorni fa, le condizioni di salute di Alessandro erano peggiorate, apparendo sin da subito molto gravi. La sua bacheca Facebook, infatti, si era riempita di messaggi di amici e conoscenti che lo invitavano a "tenere duro" e a "non mollare". Quelle stesse persone, adesso, gli dedicano un ultimo pensiero, un ultimo saluto.