Le farmacie comunali di Sesto cercano quattro farmacisti: ecco come candidarsi

Cercano nuovo personale le farmacie comunali di Sesto San Giovanni. La società Farmacie Sesto, di proprietà del Comune, cerca quattro farmacisti da inserire a contratto determinato per i prossimi tre anni. Lo stipendio? Oltre 27mila euro lordi all'anno per 40 ore settimanali, come prevede il contratto di 1° livello Assofarm.

Per candidarsi basta scaricare e compilare la domanda di partecipazione sul sito dell'azienda e presentarla entro il 18 aprile all’Ufficio Protocollo di via Carducci 221. A questo indirizzo il bando del concorso.