Evade dagli arresti domiciliari per visitare il Duomo di Milano: arrestato pregiudicato

Evasione. È l'accusa a cui deve rispondere un pregiudicato di 52 anni di Cologno Monzese arrestato nella giornata di domenica dai carabinieri dopo che si era allontanato dalla propria abitazione in cui era stato ristretto ai domiciliari.

Tutto è iniziato durante un controllo di routine durante il quale i militari della compagnia di Sesto non lo hanno trovato: prima hanno battuto palmo a palmo il quartiere, poi hanno aspettato che rincasasse. Davanti ai carabinieri ha tentato di giustificarsi dicendo di essere uscito per fare la spesa, messo alle strette ha dichiarato di essersi allontanato per visitare il Duomo.

Per lui sono scattate le manette con l'accusa di evasione. È stato nuovamnente ristretto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato per direttssima dal tribunale.