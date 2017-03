Evade dagli arresti domiciliari, sorpreso dai carabinieri mentre rincasa di corsa: arrestato

Nei giorni scorsi era stato arrestato dai carabinieri in via Monte Sabotino a Sesto mentre danneggiava alcune auto in sosta. Dopo il processo per direttissima era stato confinato agli arresti domiciliari, ma nella giornata di giovedì è evaso e per lui sono scattate nuovamente le manette. Nei guai: un ragazzo di 21 anni, pregiudicato.

I militari della compagnia di Sesto — secondo quanto riferito — non lo hanno trovato in casa durante il controllo di routine e si sono messi a cercarlo nel quartiere. Dopo diversi minuti lo hanno notato mentre rincasava di tutta fretta, forse dopo aver notato alcune pattuglie che battevano a tappeto le strade vicino a casa sua.

Ai carabinieri ha dichiarato di essersi allontanato da casa per fare la spesa, ma non aveva con sé alcun genere alimentare. Per lui sono scattate le manette.