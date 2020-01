Equitazione, giovani promettenti: premiata Emma Andena da Sesto San Giovanni

Da Sesto San Giovanni all’Europa. Emma Andena non è più una promessa ma un talento ormai riconosciuto anche all’estero. Il 18 gennaio 2020 il Comitato regionale FISE Piemonte, nel corso della festa del cavaliere 2019, ha premiato gli atleti che si sono distinti nelle gare della passata stagione agonistica.

Ed Emma è stata premiata per l’oro nel Campionato Italiano MG a squadre e per il primo posto nella Coppa Europa Club Challenge Peter Dale nella categoria U14. “Sono felice di far parte del club Dell’Alba di Lombardore Torino, l’unico club che è riuscito per la prima volta nella storia italiana a conquistare - nel 2019 - gli storici trofei della Coppa Europa Club in tutte e tre le categorie: Under 14 Under 17 e Open. Ringrazio il mio allenatore Andrea Piazza”, dice la Andena commossa ed emozionata per aver raggiunto i suoi traguardi dopo anni di sacrifici, vissuti sempre con tenacia e con il sorriso.

I giochi

I Mounted Games (MG) o giochi montati rappresentano una branca dell’equitazione che può essere praticata ad ogni età su pony o cavalli non più alti di 148 cm. Possono essere svolti in squadra, a coppie, oppure individualmente, sono giochi molto veloci richiedono elevata abilità atletica, coordinazione, e naturalmente la capacità di lavorare in team.

Bio

Emma Andena, nata il 22 luglio 2005, frequenta la Prima liceo scientifico di scienze applicate all’istituto Salesiani dei Salesiani di Sesto San Giovanni. L’equitazione è sempre stata la sua passione. Monta dall’età di 6 anni, nasce con il Salto ostacoli, pratica due discipline in contemporanea ottenendo dei buoni risultati sia in salto che in Club vincendo l’oro nel campionato Italiano Pony Games nella categoria B2 e nella Jump 40 Under 14 nel 2017. Si sposta definitivamente nel mondo dei Mounted Games all’inizio del 2018 con il suo nuovo pony Skylark Nutkin. Ha partecipato ai campionati Europei individuali U14 del’agosto 2018 svolti a La Bonde in Normandia classificandosi decima, ad 1 punto dalla finale. Dal mese di dicembre si allena in provincia di Torino al Centro ippico dell’Alba di Lombardore ed è allenata dal Coach Andrea Piazza.