Donna partorisce in ambulanza a Sesto San Giovanni: mamma e bambino stanno bene

Il bambino e la mamma stanno bene. Storia a lieto fine quella che si è consumata nella notte tra domenica e lunedì a Sesto San Giovanni, nel milanese. Proprio nelle momento in cui la cittadina scopriva il nome del nuovo sindaco, una donna al nono mese di gravidanza viene soccorsa dal personale del 118 in via Carl Marx.

Alle 00.29, l'ambulanza e l'automedica arrivano a sirene spiegate, il parto è in corso e non c'è tempo da perdere. La nascita del piccolo è talmente imminente che non c'è la possibilità per andare in ospedale.

Il bambino vede la luce alle 00.56 assistito dai soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Dopo le prime cure, madre e figlio vengono accompagnati all'ospedale Civile di Sesto San Giovanni dove potranno ricevere le attenzioni più adeguate.