Sesto aiuta le popolazioni terremotate: raccolti oltre 8mila euro per Accumuli

Sono stati versati ad Anci Lombardia gli 8.616 euro raccolti sul conto corrente bancario aperto dal comune di Sesto San Giovanni a favore della popolazione di Accumoli, colpita dal terremoto del 24 agosto scorso. Lo ha comunicato il municipio con una nota.

La cifra è stata raccolta grazie ad una cena di solidarietà organizzata a settembre presso il Centro cottura di via Falck, durante la quale sono stati raccolti quasi 4mila, e grazie a iniziative delle associazioni e donazioni di singoli cittadini.

«Ringrazio i sestesi – ha commentato il sindaco Monica Chittò – per la generosità dimostrata in questa iniziativa. Purtroppo, in questi giorni stiamo facendo ancora i conti con continue scosse di terremoto in centro Italia, che aggiungono notevoli disagi a popolazioni già duramente colpite nei mesi scorsi. Tecnici del Comune di Sesto San Giovanni sono stati a dicembre nelle zone colpite dal sisma per portare un aiuto ai loro colleghi. La speranza è che la situazione possa tornare presto alla normalità».