Non dà la precedenza, causa un incidente e scappa: denunciato pirata della strada

È stato individuato e denunciato il pirata della strada che mercoledì sera aveva provocato un incidente a in via Giovanna d'Arco a Sesto. Si tratta di un uomo di 52 anni residente in Emilia Romagna.

I poliziotti del commissariato di Sesto sono arrivati a lui attraverso la ricostruzione di alcuni testimoni che avevano assistito all'incidente. Nello specifico l'uomo — alla guida di una Fiat Punto — non avrebbe dato la precedenza al motociclista che è rovinato a terra.

Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi: ha riportato una frattura ad un piede e alcune contusioni. Il 52enne che ha causato l'incidente, invece, dovrà rispondere di omissione di soccorso.