Querelano il padrone di casa, ma sono irregolari in Italia: denunciati a loro volta

Hanno querelato il loro padrone di casa, ma erano irregolari sul territorio italiano. Risultato: querela raccolta, ma per loro è scattata anche una denuncia per clandestinità. È successo a Sesto San Giovanni. Protagonisti del fatto: tre cittadini egiziani

Il fatto. Nel pomeriggio di sabato tre cittadini egiziani si sono rivolti al commissariato di polizia per sporgere querela nei confronti del padrone di casa — un loro connazionale — che gli avrebbe tolto le chiavi dell'appartamento in cui vivono perché in ritardo con l'affitto. Querela raccolta, ma nei loro confronti è scattata anche una denuncia perché irregolari sul territorio italiano. Sono stati accompagnati in Questura a Milano dove sono stati fotosegnalati. Per il momento non sono stati espulsi.