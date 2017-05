Pregiudicato ubriaco picchia i genitori: arrestato dai carabinieri dopo l'ennesima lite

Maltrattamenti in famiglia. È l'accusa a cui deve rispondere un pregiudicato di 43 anni arrestato dai carabinieri nella serata di lunedì a Cusano Milanino dopo che aveva malmenato i genitori, una coppia di anziani di 69 e 77 anni. La notizia è stsata riferita dai militari della compagnia di Sesto San Giovanni.

Prima la lite per motivi familiari, poi è passato dalle parole alle mani. L'uomo, ubriaco, ha aggredito la madre e successivamente il padre. Dopo la violenza sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile di Sesto che hanno bloccato il violento. La madre, 69 anni, è stata accompagnata la pronto soccorso dell'ospedale Bassini di Cinisello per un trauma cranico ed è stata tenuta in osservazione per tutta la notte. Il padre, fortunatamente, non ha riportato lesioni gravi.

Secondo quanto riferito dagli anziani genitori non era il primo epsodio di violenza: le forze dell'ordine erano intervenute per altri episodi, sempre conclusi senza una denuncia. Non questa volta: il 43enne è stato accompagnato nella casa circondariale di Sesto San Giovanni, nelle prossime ore sarà giudicato dal tribunale.