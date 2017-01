Nasconde un coltello a scatto nell'abitacolo dell'auto: denunciato pregiudicato

Aveva un coltello a scatto nell'abitacolo dell'auto, è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di strumenti atti a offendere. È successo nella serata di sabato a Bresso. Nei guai un pregiudicato di 45 anni.

L'uomo — come riferito dai militari dell'Arma di Sesto — è stato fermato a bordo della propria Fiat Panda in via Gramsci per un controllo. Durante la perquisizione dell'automobile è stata trovata la lama. E per il 45enne è scattata una denuncia.