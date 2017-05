Sesto, sorpresi dai carabinieri senza permesso di soggiorno: denunciati

Proseguono i controlli delle persone sospetta a Sesto San Giovanni da parte dei carabinieri. Nella serata di martedì i militari hanno identificato e denunciato per ingresso clandestino nel territorio italiano due persone.

Il primo — un cittadino marocchino di 33 anni, pregiudicato — è stato notato in via Milanese. Durante il controllo dei documenti è emerso che la prefettura gli aveva negato il permesso di soggiorno ad aprile 2015 e per lui è scattata una denuncia. Il secondo – un cittadino ucraino di 31 anni — è stato fermato in via Carducci e anche lui è risultato non in regola con il permesso di soggiorno. Per entrambi sono state avviate le pratiche per l'espulsione dall'Italia.