Controlli a tappeto nei negozi etnici e di cibo vicino alla metro: oltre 9mila euro di sanzioni

Prosegue l’attività di presidio del territorio da parte della polizia locale a Sesto. Durante il giro di pattuglia di giovedì sera sono state controllate la stazione ferroviaria e le stazioni MM1: gli agenti hanno perlustrato anche i treni della metropolitana.

Eseguiti controlli anche nelle zone sensibili della città: piazza Petazzi, piazza Primo Maggio, la zona dell’ex cinema Elena in via Solferino e i giardini pubblici. Diverse sono state le verifiche fatte ai negozi etnici di via Breda, via Marelli, viale Matteotti via Fogagnolo. Sono stati controllati anche due centri massaggi. In tutto sono state controllate 50 persone per un totale di 25 verbali contestati, di cui 7 per violazioni al commercio, 2 per violazioni dell’ordinanza sindacale sui centri massaggi, 16 per violazioni al codice della strada.

Sono stati emessi verbali per mancanza di prezzi, per mancata indicazione di origine e provenienza delle merci e per mancata indicazione sulle confezioni degli ingredienti in lingua italiana. Sono state elevate sanzioni per oltre 9mila euro, come riporta una nota del Comune.

"Ringrazio gli agenti della Polizia Locale - commenta Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni e Presidente del Dipartimento Sicurezza di Anci Lombardia - per la grande professionalità e il costante lavoro a tutela del decoro urbano e della sicurezza dei sestesi. I pattuglioni sono uno strumento molto importante per un capillare presidio del territorio, soprattutto nelle aree sensibili della città".