La commissione parlamentare periferie visita Sesto San Giovanni

Nel pomeriggio di lunedì 6 marzo la commissione periferie della Camera ha visitato alcune zone del comune di Sesto San Giovanni. “Sono tre i luoghi che abbiamo segnalato — ha commentato il Sindaco Monica Chittò — e che la commissione ha visitato. Li abbiamo scelti perché riteniamo siano significativi delle difficoltà legislative, burocratiche ed economiche che ogni amministrazione comunale deve affrontare per migliorare parti delle città”.

La commissione ha visitato la zona di confine del quartiere Adriano/Cascina Gatti, nella quale – in seguito alla vittoria nel recente bando nazionale per le periferie, verrà predisposto l’interramento dell’elettrodotto al confine dei due comuni. “In questo caso – ha illustrato il Sindaco – siamo di fronte ad un intervento molto oneroso che un singolo Comune non sarebbe in grado di affrontare. Solo grazie ad un piano nazionale di investimenti, infatti, è possibile lavorare per cucire due tessuti urbani differenti”.

Seconda tappa del viaggio sestese è stata agli edifici dismessi Ex Impregilo di viale Marelli. “Il messaggio che vogliamo mandare al Parlamento – ha proseguito Monica Chittò – è relativo alla difficoltà di recuperare edifici che le proprietà non sanno o non vogliono utilizzare. Mancano leggi, programmi e risorse nazionali per risolvere una questione che riguarda il decoro e lo sviluppo economico delle nostre città”.

Terza e ultima tappa il cantiere della MM1. “Qui – ha concluso il sindaco – abbiamo evidenziato i disagi legati ai tempi di realizzazione delle opere pubbliche. Il prolungamento della linea metropolitana è stato frenato da problemi economici delle società vincitrici e dalla disciplina degli appalti, che impone rigidità che allungano a dismisura i lavori. Così intere zone delle nostre città rimangono prigioniere di lavori interminabili, con notevoli disagi per tutti”.