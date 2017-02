Nuovo commissariato, favorevole la sindaca Chittò: «Chiederemo di incontrare la Regione»

«Chiederemo al più presto un incontro con l’assessore Beccalossi per capire come collaborare al meglio con la Regione (per realizzare un nuovo commissariato a Sesto San Giovanni, ndr)». È quanto ha dichiarato la prima cittadina di Sesto San Giovanni Monica Chittò in merito alla proposta avanzata in questi giorni.

«Apprezzo la volontà espressa dall’assessore regionale Viviana Beccalossi di contribuire, con gli strumenti a disposizione della Regione, alla realizzazione di un nuovo Commissariato all’interno delle aree Falck in trasformazione — ha rimarcato la sindaca —. Una proposta, questa, che già nello scorso mese di ottobre avevamo discusso con il vicequestore di Sesto e la Questura di Milano. L’idea aveva trovato il gradimento del Questore De Iesu che, in una lettera dello scorso novembre, esprimeva all’Amministrazione il parere favorevole alla nuova collocazione, rilevando come l’ubicazione all’interno delle aree Falck garantirebbe maggior sicurezza anche all’area della stazione Ffss».

«Da parte nostra — prosegue la Chittò —, l’ipotesi che abbiamo presentato alla Questura è quella di mettere a reddito la struttura comunale di via Fiume, sede dell’attuale commissariato, per trovare le risorse necessarie alla creazione di un nuovo Commissariato sulle aree Falck. Si tratta ora di lavorare per definire i dettagli di massima di un progetto che ha tutte le carte in regola per essere realizzato».