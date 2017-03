Litigano animatamente in casa, i vicini chiamano i carabinieri e trovano la cocaina

Avevano oltre 130 grammi di coca in casa e stavano litigando animatamente: per loro sono scattate le manette. È successo nella giornata di domenica a Cologno Monzese, nei guai una coppia di 42 e 31 anni (entrambi pregiudicati), arrestati dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato dopo la segnalazione di alcuni vicini che avevano telefonato al 112 segnalando l'accesa lite nell'appartamento della coppia, in un palazzo di via Perugino. Quando i militari sono entrati in casa hanno scoperto che qualcosa non andava: entrambi erano molto agitati e si muovevano con fare sospetto. I militari — visti i precedenti della coppia — hanno perquisito l'abitazione trovando 90 grammi di coca in un comodino della camera e altri 40 addosso alla donna. Droga che se fosse stata spacciata avrebbe fruttato oltre 5mila euro.

Per entrambi sono scattate le manette. Sono stati accompagnati nel carcere di Monza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.