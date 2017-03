Pregiudicato senza patente sorpreso mentre guidava con documenti falsi: arrestato

Stava guidando senza patente e con in tasca un passaporto falso: è stato fermato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. È successo nella serata di giovedì a Cologno Monzese, nei guai un cittadino peruviano di 49 anni, pregiudicato.

L'uomo — come riferito dai militari — è stato fermato in via Pasubio a bordo di un'Alfa Romeo 147 intestata a un conoscente. Quando i militari gli hanno chiesto i documenti ha mostrato un passaporto peruviano e un permesso di guida internazionale: entrambi contraffatti. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di possesso di documenti falsi. Nelle prossime ore sarà giudicato per direttissima dal tribunale di Monza. Non solo: rischia una multa fino a 15mila euro per guida senza patente.

A bordo della stessa auto i militari hanno trovato un cittadino cubano di 33 anni, pregiudicato. Durante i controlli è emerso che sulla sua testa era stato emesso (a febbraio) un ordine di espulsione dal questore di Milano: per lui è scattata una denuncia.