Incendio dell'epifania a Villa Zorn: ancora chiusa la civica scuola d'arte

È ancora chiusa la Civica scuola d'arte di Sesto San Giovanni, danneggiata dall'incendio che nel pomeriggio dell'epifania ha interessato Villa Zorn. «Le attività di verifica e messa in sicurezza sono in corso e, diversamente da quanto previsto, continueranno anche nei prossimi giorni», si legge in una nota diramata dal municipio.

Martedì 31 gennaio alle 18 si terrà un incontro con tutti gli iscritti ai corsi a Spazio Contemporaneo Carlo Talamucci in Villa Visconti d'Aragona. Tutta l'Amministrazione è nel frattempo al lavoro per consentire la ripresa delle lezioni nel più breve tempo possibile.

L'incendio era divampato nel pomeriggio di venerdì durante i festeggiamenti dell'epifania organizzati dall'Anpi. A causare le fiamme: un fumogeno posizionato sulla torretta della Villa che ha bruciato una porzione del tetto. L'amministrazione comunale – in una precedente nota — aveva affermato di essere disponibile a adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare e ripristinare lo storico edificio, compresa «la richiesta di risarcimento rivolta ai responsabili dell'accaduto».