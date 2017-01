Christian Maldini ha firmato con la Pro Sesto

Christian Maldini ha indossato la maglia della Pro Sesto. La società di Sesto San Giovanni ha chiuso l'accordo nella serata di venerdì e domenica era a disposizione di mister Delpiano nella trasferta a Venegono Superiore contro la Varesina. Dopo un inizio di stagione nel campionato maltese proseguirà nella Serie D (girone A).

L'accordo è stato trovato in breve tempo «grazie a un’unità di intenti basata sulla volontà di valorizzare i giovani e di puntare a traguardi ambiziosi», ha fatto sapere il presidente Gabriele Ambientini, fratello più giovane di Demetrio.

Il figlio dell'ex capitano del Milan — cresciuto nelle giovanili della società rossonera — aveva lasciato il "Diavolo" la scorsa estate: il club non lo riteneva pronto per il salto in prima squadra. Ingaggiato dalla Reggiana, era stato dato in prestito ai maltesi dello Hamrum Spartans. A Sesto ha trovato un tecnico, Alessio Delpiano, che lo stima molto.

L'obiettivo del giovane è quello di arrivare in Serie A e magari con una maglia rossonera, come quella che hanno indossato papà e nonno. Il filo che lega Pro-Sesto e Milan è molto spesso: diversi giocatori biancocelesti degli ultimi anni hanno vestito la maglia del "Diavolo", tra questi Christian Brocchi, Stefano Eranio e Filippo Galli.