Incendio dell'epifania a Villa Zorn: ancora chiusa la civica scuola civica d'arte di Sesto

Resta chiusa la Civica scuola d'arte di Sesto San Giovanni, danneggiata dall'incendio che nel pomeriggio dell'epifania ha interessato Villa Zorn. Nello specifico la scuola sarà chiusa fino a giovedì «per consentire di completare la verifica approfondita in corso e per riprendere l'attività in piena sicurezza», si legge in una nota diramata dal Municipio.

L'incendio era divampato nel pomeriggio di venerdì durante i festeggiamenti dell'epifania organizzati dall'Anpi. A causare le fiamme: un fumogeno posizionato sulla torretta della Villa che ha bruciato una porzione del tetto. L'amministrazione comunale – in una precedente nota — aveva affermato di essere disponibile a adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare e ripristinare lo storico edificio, compresa «la richiesta di risarcimento rivolta ai responsabili dell'accaduto».