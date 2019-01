CasaPound a Sesto: gli antifascisti non potranno manifestare in piazza Resistenza

Non si farà il presidio antifascista del 18 gennaio a Sesto San Giovanni, previsto per le ore 16, contro il raduno di CasaPound, movimento di ispirazione neofascista. La polizia locale del Comune dell'hinterland di Milano ha infatti negato, da una parte, lo spazio per una raccolta firme in piazza Resistenza, ma dall'altra parte ha aggiunto che, sempre in quella piazza, "è intenzione dell'amministrazione non concedere in ogni caso autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico di carattere politico".

Vietato, dunque, manifestare contro il convegno di CasaPound. Motivo: "Ordine pubblico", si legge nella lettera di diniego. Lo rende noto il Comitato antifascista di Sesto, sdegnato per questa scelta del Comune. "Non possiamo che chiederci da quando i cittadini di Sesto non siano più autorizzati a manifestare il proprio pensiero politico nella piazza in cui ha sede il loro Comune, intitolata peraltro alla Resistenza", si legge in una nota del Comitato.

Gli antifascisti aggiungono di rifiutare "qualsiasi divieto generalizzato e immotivato della polizia locale, che rappresenta una negazione della libertà politica di tutti". L'ordine pubblico peraltro compete alla questura, che non ha ancora espresso un divieto esplicito al presidio del 18 gennaio. Ma il Comitato fa appello anche all'amministrazione stessa: "Ci auguriamo che permetta ai cittadini di esprimere il loro dissenso rispetto a una politica comunale che accoglie a braccia aperte i 'fascisti del terzo millennio' e rifiuta la concessione di suolo pubblico alle associazioni antifasciste".

Il "tira e molla" sui banchetti

Non è l'unico "strappo" tra amministrazione e Comitato antifascista degli ultimi giorni. C'era stata polemica anche per i banchetti di raccolta firme (per la petizione contro il convegno di CasaPound, che ha già raccolto 3 mila sottoscrizioni) che il Comitato avrebbe voluto organizzare dall'11 al 17 gennaio, ogni giorno, sempre in piazza Resistenza. La polizia locale inizialmente aveva negato in toto l'autorizzazione, ma la questura (contattata dal Comitato) aveva fatto sapere ai vigili sestesi che non potevano negare un permesso per un banchetto, visto che non sono autorizzati a permetterlo o negarlo.

Così la polizia locale ha concesso l'occupazione del suolo pubblico ma solo per le giornate dell'11, 12, 14 e 16 gennaio. Infine, come ultima decisione, ha negato l'occupazione del suolo per il giorno "clou", il 18 appunto, aggiungendo anche il divieto di qualunque manifestazione politica in piazza quel giorno.

Svastiche alla sede di Rifondazione

Nel frattempo, la mattina dell'8 gennaio sono apparse svastiche, croci celtiche e scritte di ispirazione fascista sullo spazio affissioni riservato a Rifondazione Comunista in zona Cascina Gatti, a Sesto San Giovanni. "Una provocazione frutto del clima che si vive a Sesto in queste settimane", ha dichiarato Matteo Prencipe, segretario milanese di Rifondazione, riferendosi al convegno di Casapound, a cui "il sindaco Roberto di Stefano non si è fatto alcun problema a concedere uno spazio pubblico, 'Spazioarte'".

Il raduno e gli ospiti esterni

Il raduno del 18 gennaio si intitola "Nessuna Europa è possibile". Oltre al moderatore del convegno (il giornalista de Il Giornale Giangiacomo Della Frattina), parleranno il leader di CasaPound Simone Di Stefano e la milanese Angela De Rosa. Gli altri ospiti sono esterni al movimento di estrema destra. Si tratta di Fabio Boniardi (deputato della Lega, ex assessore a Bollate), Paola Frassinetti (deputata di Fratelli d'Italia), Alessandro De Chirico (vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino) e Ilaria Bifarini (economista).

Boniardi ha fatto sapere di "non temere il confronto" e ha smentito vicinanze con CasaPound: "Siamo stati invitati per parlare di Europa", ha affermato. "Quando l'Anpi ci chiamerà, e sono anni che aspettiamo, andremo anche a casa loro a discutere delle nostre idee". "Le mie idee, nel caso dell'evento del 18 gennaio, sono in netta contrapposizione con quelle di CasaPound perché mi ritengo un europeista convinto. Sosterrò come sempre le mie opinioni", ha invece dichiarato De Chirico.