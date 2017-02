Sorpreso con una carta di credito clonata mentre entrava in una sala giochi: arrestato

Aveva in tasca una carta di credito clonata e stava entrando in una sala scommesse di piazza Italia a Cologno Monzese, per lui sono scattate le manette. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì 2 febbraio: nei guai un cittadino nigeriano di 36 anni, pregiudicato.

I carabinieri — come riferito dai militari della compagnia di Sesto — hanno individuato il 36enne dopo che diversi commercianti avevano denunciato acquisti effettuati con carte di credito sospette. Non solo: alcune volte le transazioni non erano andate a buon fine e in quel caso il «cliente» era scappato a gambe levate.

Proseguono le indagini. I militari della stazione di Vimodrone stanno proseguendo le indagini per capire chi ha eseguito le transazioni nei negozi e per rintracciare la provenienza della carta sequestrata. Nel frattempo il 36enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di carta di credito clonata ed è stato accompagnato nel carcere di Monza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.