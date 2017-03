Trentunenne guidava ubriaco: il tribunale lo condanna a un mese di carcere

È stato sorpreso a guidare ubriaco tre volte in tre anni: per lui sono scattate le manette e dovrà scontare un mese di carcere. È successo a Sesto San Giovanni dove i carabinieri hanno arrestato un cittadino boliviano di 31 anni.

L'uomo era stato condannato ma non ha chiesto di optare per un rito alternativo al carcere, misura che il tribunale gli avrebbe quasi sicuramente concesso. L'ordine di carcerazione è diventato esecutivo nei giorni scorsi l'uomo è stato rintracciato e accompagnato in prigione dai militari dell'Arma.