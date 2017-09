Tenta di evitare un controllo, scappa e picchia i carabinieri: arrestato ragazzo di 26 anni

Resistenza a pubblico ufficiale. È l'accusa con cui i carabinieri nella mattinata di mercoledì 13 settembre hanno arrestato a Sesto San Giovanni un cittadino nigeriano di 26 anni irregolare sul territorio italiano.

Tutto è iniziato intorno alle 11 durante un controllo delle stazioni ferroviarie e della metropolitana messo a segno dai militari della Compagnia di Sesto con l'aiuto degli uomini del terzo reggimento Lombardia. Vedendo le forze dell'ordine nel mezzanino della stazione di Sesto Rondò il 26enne è scappato verso via Marelli: è stasto rincorso per oltre due chilometri poi, resosi conto di essere alle strette, si è barricato nel bagno di un bar. Qui ha gettato un involucro di nel water e tirato l'acqua, poi ha aggredito i carabinieri e gli agenti della polizia locale che stavano dando manforte ai militari.

È stato immobilizzato e accompagnato in caserma dove è stato dichiarato in stato di arresto. Nelle prossime ore sarà giudicato dal tribunale. Sia i ghisa che i carabinieri non sono rimasti feriti durante la colluttazione.