Lavori sulla rete del gas in viale Gramsci, modificata la viabilità: possibili code

Lavori sulla rete gas a Sesto San Giovanni. Nelle scorse ore sono iniziati alcuni lavori sulla rete del gas all’incrocio tra viale Gramsci e il sottopasso Garibaldi, sulla carreggiata in direzione Milano. Il fatto è stato reso noto dal comune con una nota.

Per eseguire i lavori, della durata prevista di circa tre settimane, è stata chiusa al traffico la corsia destra della carreggiata, modificando conseguentemente il semaforo dell’incrocio.I semafori verde di svolta a sinistra verso il sottopasso Garibaldi e quello in direzione Rondò scattano ora contemporaneamente per permettere il miglior deflusso possibile del traffico. Gli altri semafori dell’incrocio sono stati modificati di conseguenza.

Nonostante gli accorgimenti messi in campo, durante gli orari di punta potrebbero verificarsi dei rallentamenti della circolazione all’incrocio.