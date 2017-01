Ex aree Falck, domenica 22 gennaio apre ai cittadini il cantiere della Città della Salute

Apre di nuovo le porte ai cittadini il cantiere della Città della Salute. Dopo le visite guidate dello scorso autunno l'amministrazione comunale in collaborazione con MilanoSesto ha organizzato una nuovo tour nel cantiere.

L'appuntamento è per domenica 22 gennaio. Per motivi logistici e di sicurezza, le visite guidate saranno a numero chiuso e avverranno su due pullman messi a disposizione da MilanoSesto.

Tre i turni di visita previsti (9.30 – 11.30 – 14.30) per circa 30 posti disponibili per ogni orario. I cittadini interessati dovranno prenotare entro venerdì 11 novembre alla mail staff@sestosg.net o al numero 02.2496214 (orari d’ufficio), lasciando nome, cognome e numero di telefono e indicando l'orario di visita scelto. L'appuntamento per la visita sarà alla portineria Esedra di viale Italia 572 almeno 15 minuti prima della visita per la compilazione e firma dei moduli di accesso all'area predisposti dalla società MilanoSesto.