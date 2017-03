Sesto, terminate le bonifiche sull'ex area Falck: i terreni tornano al comune

Le aree bonificate dell'ex area Falck sono state consegnate al comune di Sesto San Giovanni. La cerimonia si è tenuta giovedì alla presenza del ministro dell'ambiente Galletti, del presidente di Regione Maroni e del Sindaco di Milano Sala.

«Oggi si conclude la prima parte di un percorso di bonifica trasparente e rispettoso dell’ambiente e inizia a farsi concreto il sogno di restituire alla città di Sesto San Giovanni un’area che ne ha costituito il cuore industriale per un secolo — ha commentato la prima cittadina Monica Chittò —. Qui, sui terreni che hanno ospitato la grande industria dell’acciaio, sorgerà la Città della Salute e della Ricerca: una fabbrica diversa, dove la ricerca scientifica e la cura, l’attenzione per l’uomo e per l’ambiente saranno il motore pulsante dello sviluppo di una città, di un’area metropolitana e di una regione che sono tra le più moderne e dinamiche d’Europa».

Una cerimonia simbolica che apre una nuova fase del cantiere, ma sul progetto pende ora una spada di Damocle: il consiglio di Stato ha bloccato l’assegnazione dei lavori alla società Condotte d’Acqua (per la presenza nella gara dell’impresa Maltauro, coinvolta in una inchiesta per tangenti).