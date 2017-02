Proseguono i lavori sull'Autostrada Milano-Brescia: chiuso lo svincolo di Cormano

Proseguono i cantieri per la realizzazione della quarta corsia dinamica sull'Autostrada A4 Milano-Brescia. Lunedì, martedì e mercoledì 15 febbraio — dalle 22 alle 5 — sarà chiuso lo svincolo di Cormano. Lo ha comunicato società autostrade con una nota.

Nello specifico nella notte tra lunedì e martedì sarà chiusa l'entrata verso Venezia, nella notte tra maredì e mercoledì sarà chiusa l'entrata verso Venezia e l'uscita per chi viene da Torino, infine l'ultima notte sarà chiusa l'entrata Verso Venezia.

I percorsi alternativi. In entrata verso Venezia: proseguire sulla S.P. n. 35 in direzione Meda ed immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano, seguendo la segnaletica per Venezia, con rientro in autostrada allo svincolo di Sesto San Giovanni. In uscita da Torino: utilizzare lo svincolo di Milano Viale Certosa.