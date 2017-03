«Chiedono di difendere il lavoro a Sesto, poi si astengono sulla Campari»: bagarre tra sindaco e minoranza

«Nella loro propaganda elettorale chiedono di difendere il lavoro nella nostra città, ma nel momento in cui vi è da prendere una decisione concreta per favorire l’occupazione si astengono». È il commento della prima cittadina di Sesto, Monica Chittò riguardo l'astensione di Roberto Di Stefano e Giampaolo Caponi, che non si sono espressi sulla delibera comunale che consente al laboratorio centrale della Campari di svilupprsi.

Il fatto: quando il consiglio comunale approvò il piano per l'insediamento della Campari stabilì che l'edificio del laboratorio avrebbe dovuto essere riesaminato dopo dieci anni. la sede della Campari a Sesto è diventata la direzione internazionale del gruppo, che ha acquisito pure aziende in Italia e nel mondo. Così nell’edificio di via Sacchetti, dove all’inizio nel 2009 lavoravano 280 dipendenti della società, oggi ne impiega quasi 400. Anche il laboratorio ha acquisito nuovi compiti di analisi. La delibera è stata comunque approvata con i voti della maggioranza.

La replica di Roberto Di Stefano non si è fatta attendere: «Abbiamo sempre contestato l'intero iter urbanistico Campari, ovvero l’incapacità dell’amministrazione comunale di mantenere sul territorio la produzione Campari, che si è trasferita a Novi Ligure nonostante avesse chiesto da tempo un aumento della sua area produttiva, rifiutata dall'amministrazione per realizzare un bel po' di abitazioni residenziali».

«Le aziende da Sesto — ha proseguito il consigliere di minoranza — sono scappate: questo è imputabile alla crisi e solo per quelle che hanno chiuso: per le altre vale quanto indicato nel 4° rapporto di Assolombarda sulla fiscalità alle imprese. Sesto è maglia nera sul fisco alle aziende in tutta la Provincia di Milano: più che ‘Vado a Sesto’ è ‘fuggo da Sesto».